45-летнего жителя Пензы признали виновным в краже денег из сейфа знакомой. Мужчина похитил 59 000 рублей.

В момент преступления он был пьян и находился рядом с двухэтажным домом женщины. Горожанин знал, что у хозяйки есть деньги и она на некоторое время ушла.

Через незапертую дверь пензенец проник внутрь дома, остался незамеченным для брата женщины, поднялся на второй этаж в спальню, нашел ключ от сейфа, открыл его и забрал деньги.

На суде мужчина полностью признал свою вину.

Ему назначили наказание в виде 2 лет принудительных работ. Из зарплаты пензенца будут удерживать 10% в доход государства.