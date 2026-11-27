В Пачелмском районе осудили 21-летнего жителя Саратовской области, которого признали виновным в мошенничестве на 12 млн рублей в составе ОПГ.

В июне этого года аферисты, представляясь сотрудниками государственных и правоохранительных органов, уговорили 16-летнего подростка передать им деньги отца якобы для проверки. Они наседали на юношу по телефону и в интернете.

Саратовчанин, выполняя роль курьера, ночью приехал в Пачелмский район и получил от несовершеннолетнего деньги, которые затем отвез в Москву и передал сообщнику.

Когда афера раскрылась, суд приговорил молодого человека к 2 годам колонии общего режима.

«Иск потерпевшего о взыскании материального ущерба в размере 12 млн рублей судом удовлетворен в полном объеме», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Материалы в отношении других участников ОПГ выделены в отдельное производство.