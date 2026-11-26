В Пензе 16-летний подросток подозревается в незаконном сбыте наркотиков. Он нашел «подработку» в интернете.

Преступление было совершено в ноябре. Юный пензенец договорился с незнакомцем в мессенджере и получил информацию о местонахождении закладки в Первомайском районе.

Он забрал ее и в том же районе оборудовал несколько новых тайников с наркотиком.

Затем подростка задержала полиция. При себе у него нашли 6 пакетов с запрещенным веществом.

Возбуждено уголовное дело. «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщили в областном управлении СКР.