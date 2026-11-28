В Кузнецке 19-летнюю девушку подозревают в незаконных финансовых операциях. Горожанка хотела дополнительно заработать.

Такое предложение девушка получила в мессенджере от незнакомца. От нее требовалось предоставить свой банковский счет для переводов от третьих лиц. При этом права пользоваться этими деньгами кузнечанка не имела.

Поступившие средства девушка должна была переводить на указанные счета.

Полиция установила, что кузнечанке перевели около 30 000 рублей. За это она получила вознаграждение в 2 000 рублей.

По факту неправомерного оборота средств платежей возбудили уголовное дело. Юной горожанке грозит лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.