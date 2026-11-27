В Пензе 42-летнюю женщину подозревают в даче взятки инспектору регионального УФСИН.

Ранее горожанку осудили за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ей назначили обязательные работы.

В конце октября она в служебном кабинете предложила сотруднику уголовно-исполнительной инспекции 20 000 рублей за то, чтобы он проставил ей отработанные часы, хотя на самом деле женщина не отбывала наказание.

«Инспектор от получения взятки отказался. Противоправные действия женщины пресечены сотрудниками УФСИН России по Пензенской области», - рассказали в региональном СУ СКР.

Пензячку задержали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«Благодаря принципиальной позиции и профессиональным действиям сотрудника учреждения, проявившего верность служебному долгу, коррупционное преступление было предотвращено», - сообщили в региональном УФСИН.