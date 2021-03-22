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Криминал

«Интерфакс»: Белозерцев не признал вину в коррупции

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный по подозрению в получении взятки, не признал вину в коррупции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в понедельник, 22 марта.

«Никто из задержанных вину не признает», - сказал собеседник агентства.

По его словам, одному из подозреваемых, бывшему сенатору от Пензенской области, возглавляющему группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, несколько раз вызывали скорую помощь из-за состояния здоровья.

«Плохое самочувствие связано с жалобами на боли в сердце и давлением», - уточнил собеседник «Интерфакса».

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

В настоящее время Белозерцев находится в Москве, в изоляторе временного содержания на Петровке. Ожидается, что в понедельник, 22 марта, в Басманном районном суде ему изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

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Источник — interfax.ru
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Гость||

Да, конечно, какая ж тут коррупция... гениальные дети просто)

Гость||

Как только за жабры взяли, сразу все болезни открылись.

Гость||

Иван, у тебя

Весь город в говне

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный по подозрению в получении взятки, не признал вину в коррупции.
В Турции коррупция, а Белозерцев банально воровал.

Гость||

Так Пенза взрастила очередного вора, а мог быть на пенсии, подрабатывать охранником, заниматься внуками , работать на даче, помните макарошки с тушенкой, нет-сам виноват, оставил Раису одну

Гость||

А город во "власти" его протяже-Лузгина

Гость||

Гудериан не сдается.

Гость||

Стесняюсь спросить, а когда шествие по городу в защиту Белозерцева?

Гость||

Атпускай!!!!

Гость||

10:44, стесняюсь спросить, а вы с какой целью интересуетися?

Гость||

еще и актеры??????? какой великий актер умирает- император Нерон

Гость||

Ой,сразу давление подскочило у воров .Белозерцев нашёл своё место

Гость||

Не виноватая я я! Они(деньги)сами в форточку залетели!

Какие ваши доказательства? Ми живём в свободной стране!

Гость||

Зашли 500 лямов и не признал,ни чего зато шпигель признает

Гость||

А автомойки в пензе тоже не его

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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