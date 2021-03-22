«Интерфакс»: Белозерцев не признал вину в коррупции

22.03.2021 | 10:26

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный по подозрению в получении взятки, не признал вину в коррупции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в понедельник, 22 марта.

«Никто из задержанных вину не признает», - сказал собеседник агентства.

По его словам, одному из подозреваемых, бывшему сенатору от Пензенской области, возглавляющему группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, несколько раз вызывали скорую помощь из-за состояния здоровья.

«Плохое самочувствие связано с жалобами на боли в сердце и давлением», - уточнил собеседник «Интерфакса».

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

В настоящее время Белозерцев находится в Москве, в изоляторе временного содержания на Петровке. Ожидается, что в понедельник, 22 марта, в Басманном районном суде ему изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.