19-летнего жителя Сердобска осудили за причинение тяжкого вреда здоровью 48-летнего соседа, отключившего ему электричество.

В августе в ночное время юноша попросил мужчину устранить незначительную неисправность в электрощитке. Тот помог и потребовал оплаты - 500 рублей. Молодой человек пообещал отдать деньги утром.

Сосед ушел домой и оттуда стал отправлять должнику оскорбительные сообщения с угрозами, а затем вернулся к щитку и отключил электроэнергию в его квартире. Тогда юноша вооружился кухонным ножом, тоже вышел на площадку и ударил им мужчину в область грудной клетки.

В суде молодой сердобчанин признал вину.

Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, сообщили в прокуратуре Пензенской области.