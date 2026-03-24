Житель Лунинского района потерял свободу из-за ставок на спорт

Житель Лунинского района предстал перед судом за кражу денег. Жертвой преступления оказалась его сестра.

26 декабря прошлого года сельчанин был у нее в гостях. Когда женщина отлучилась во двор, чтобы заняться своими делами, брат взял ее мобильный телефон, через браузер зашел на сайт «Фонбет» и сделал несколько ставок на выигрыш футбольной команды.

Мужчина расплатился средствами сестры, потратив 28 996 рублей. Когда на телефон пришли сообщения о списании денег, женщина заметила их, однако брат ничего не сказал ей. Сельчанка отправилась в полицию. Правоохранители установили личность злоумышленника.

Тот признал свою вину и полностью возместил сестре ущерб.

Мужчину приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, рассказали в пресс-службе Лунинского районного суда.