Суд обязал дроппера вернуть никольскому пенсионеру 1,3 млн рублей

Криминал

Печать
Max

У пенсионера из Никольского района появилась надежда вернуть деньги, которые он перевел мошенникам. На помощь ему пришли прокуратура и суд.

Пожилой мужчина стал жертвой аферистов в августе 2024 года. Его убедили перевести свыше 1 млн рублей, сообщили в областной прокуратуре.

По данному факту возбудили уголовное дело. Вскоре выяснилось, что похищенные деньги были отправлены на счет жителя Кемеровской области.

Прокуратура подала иск о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Суд удовлетворил требования: ответчик обязан выплатить пенсионеру более 1,3 млн рублей.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мошенничество дроппер прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!