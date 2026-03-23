Суд обязал дроппера вернуть никольскому пенсионеру 1,3 млн рублей

У пенсионера из Никольского района появилась надежда вернуть деньги, которые он перевел мошенникам. На помощь ему пришли прокуратура и суд.

Пожилой мужчина стал жертвой аферистов в августе 2024 года. Его убедили перевести свыше 1 млн рублей, сообщили в областной прокуратуре.

По данному факту возбудили уголовное дело. Вскоре выяснилось, что похищенные деньги были отправлены на счет жителя Кемеровской области.

Прокуратура подала иск о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Суд удовлетворил требования: ответчик обязан выплатить пенсионеру более 1,3 млн рублей.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.