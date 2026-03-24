Бековские полицейские раскрыли кражу 2-летней давности

79-летняя жительница поселка Беково осталась без сбережений после продажи картошки. По словам дочери потерпевшей, два с лишним года назад у ее матери украли 195 000 рублей.

«Эти деньги родители готовили для похорон. Пенсионерам это страшно тяжело пережить. Были слезы, были моменты, когда приходилось родителей уговаривать: «Это не главное, главное - ваше здоровье», и все прочее. Трудно принять ситуацию, тем более что такого в их жизни не было никогда», - рассказала сельчанка.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и проверки сотрудники установили, что к преступлению причастна 30-летняя жительница города Сердобска. Ее задержали.

На допросе женщина сообщила, что в 2023 году вместе с мужем и ребенком приехала в Беково, чтобы закупиться картошкой. Гостей встретил супруг пенсионерки, поскольку ее самой не было дома. После завершения сделки он предложил всем выпить чаю.

Сердобчанке, по ее словам, стало интересно, как живут хозяева дома. Пройдя по комнатам, в одной из них она увидела лежавший на столе кошелек, заглянула внутрь, обнаружила крупную сумму и забрала деньги. Потом вся семья уехала домой.

Похищенные средства, пояснила задержанная, были потрачены на продукты.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.