Пензенец попался на уловку мошенника и лишился мотоцикла

06.01.2021 | 15:24

19-летний житель Пензы хотел выгодно продать свой мотоцикл, однако в итоге лишился «железного коня» и не получил денег - попался на уловку мошенника. А началось все с размещения объявления в интернете.

«Через четыре дня ему поступило сообщение посредством мессенджера, где неизвестный представился Михаилом и выразил готовность приобрести данный мотоцикл за более высокую цену - 210 000 рублей.

После этого они созвонились и договорились о предоплате в размере 1 000 рублей, а остальную сумму покупатель перечислит после получения товара», - рассказал заместитель начальника отдела уголовного розыска ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Александр Якушкин.

Продавец с помощью транспортной компании отправил покупателю мотоцикл. Товар был получен в Воронеже, но деньги за него так и не пришли. Владелец понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении данного преступления был установлен и задержан в Воронеже, где временно проживал. Им оказался житель города Астрахань, 1990 года рождения. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности», - пояснил Александр Якушкин.

Кроме того, подозреваемый находился в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений. Теперь он под стражей и может лишиться свободы на срок до 5 лет. Юноше, неудачно продавшему мотоцикл, имущество должны вернуть.