Избивший трехлетнюю дочь кузнечанин получил срок

30.12.2020 | 18:08

В Кузнецке 29-летнего местного жителя осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью трехлетней дочери.

Мужчина один воспитывал дочерей-близнецов, мать которых умерла в 2018 году. Он забрал малышек из детского дома в январе 2020 года после покупки собственного жилища. По словам отца, девочки часто устраивали беспорядок, за что он бил их ремнем.

2 сентября мужчина выпил пива со своим знакомым. Когда гость вечером ушел, отец накормил детей и отправился спать, оставив их играть в своей комнате. Проснувшись, он обнаружил разлитое на диване растительное масло и воду на кухонном полу.

«К тому моменту дети уже спали. Отец решил не откладывать наказание и разбудил одну из дочерей, которую считал зачинщицей. Он водил ее по дому и ругал, а затем не сдержал эмоции и ударил ребенка по лицу. Девочка упала на пол, а он продолжил ругаться и несколько раз ударил ее ногой по голове. После этого мужчина занялся уборкой», - рассказывала ранее старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Вскоре у лежавшей на полу девочки начались судороги и потекла кровь из уха. Отец испугался и вызвал скорую помощь. Врачи обнаружили у маленькой пациентки перелом черепа.

«Свое поведение мужчина в ходе следственных действий объяснил тем, что разозлился и не смог контролировать эмоции», - пояснила старший помощник регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Злоумышленника взяли под стражу, подлечившихся девочек (у второй также обнаружили травмы) отправили в Пензенский дом ребенка.

В итоге суд приговорил отца к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.