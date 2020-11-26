Жителю Бессоновки поддельных водительских прав хватило на полгода

В Бессоновке на скамье подсудимых оказался местный житель, предъявивший поддельное водительское удостоверение.
Как установили следствие и суд, фальшивые права мужчина приобрел в октябре 2019 года у неизвестного лица. После этого он сел за руль, рассказали в пресс-службе Бессоновского районного суда.
В апреле 2020-го на дороге Пенза - Лунино автомобиль сельчанина остановил инспектор ДПС и потребовал предъявить водительское удостоверение. Сидевший за рулем показал документ. При проверке выяснилось, что он фальшивый.
На суде нарушитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Служители Фемиды приговорили его к 8 месяцам и 20 дням ограничения свободы.
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