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Криминал

Жителю Бессоновки поддельных водительских прав хватило на полгода

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В Бессоновке на скамье подсудимых оказался местный житель, предъявивший поддельное водительское удостоверение.

Как установили следствие и суд, фальшивые права мужчина приобрел в октябре 2019 года у неизвестного лица. После этого он сел за руль, рассказали в пресс-службе Бессоновского районного суда.

В апреле 2020-го на дороге Пенза - Лунино автомобиль сельчанина остановил инспектор ДПС и потребовал предъявить водительское удостоверение. Сидевший за рулем показал документ. При проверке выяснилось, что он фальшивый.

На суде нарушитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Служители Фемиды приговорили его к 8 месяцам и 20 дням ограничения свободы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вдонина за поддельные номера и прокурорскую ксиву на 30 тысяч суд оштрафовал ! не хило !!!!!

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