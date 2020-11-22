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Криминал

Прокуратура организовала проверку по факту гибели 5-летнего пензенца

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Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту несчастного случая, который произошел с детьми на реке Пензятке в субботу, 21 ноября.

Около 12:00 вышедшие на прогулку девочка 7 лет и ее 5-летний брат провалились под лед. Школьнице удалось нащупать дно и вынырнуть на поверхность, позже ее спас услышавший крики сосед. Мальчик ушел под воду с головой и погиб.

Семья погибшего ребенка считается благополучной, всего в ней было пятеро детей.

После гибели ребенка региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов местного самоуправления. Расследование находится на контроле областной прокуратуры.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителей пострадавших детей. Кроме того, прокуратура оценит работу уполномоченных органов по обеспечению безопасности пребывания людей на водных объектах. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Очередное бла бла и хрю му.

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