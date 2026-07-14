Нетрезвый пензенец решил покататься и угнал такси

В отделе полиции № 4 УМВД России по Пензе расследуется уголовное дело, возбужденное по факту угона автомобиля (статья 166 УК РФ).

Нетрезвый 40-летний житель областного центра вызвал такси, чтобы уехать домой. По пути 37-летний водитель Kia Rio сделал вынужденную остановку и вышел из машины, оставив ключ в замке зажигания. Пассажир пересел на его место, завел двигатель и уехал.

Маршрут оказался коротким. Горожанин попал в ДТП, въехав колесом в яму на полевой дороге недалеко от места преступления.

Владелец Kia заявил об угоне в полицию, через некоторое время злоумышленника задержали. Он пояснил, что решил покататься.

Как оказалось, мужчину ранее лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье 264.1 УК (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения), сообщили в областном УМВД.