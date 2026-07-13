17-летний пензенец в погоне за легким заработком угодил под суд

С начала года следственное управление УМВД России по городу Пензе возбудило более 300 уголовных дел по факту неправомерного оборота средств платежей.

Большинство фигурантов - несовершеннолетние. Они предоставляют свои банковские карты посторонним, не зная, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

В частности, 17-летний пензенец передал данные карты (номер, CVC, срок действия) вместе с паролем доступа незнакомцу, пообещавшему за услугу 6 000 рублей.

«Сидел в интернете, мне написали сообщение о возможности подзаработать. Сказали, какие условия необходимы: мне нужно было зарегистрировать карту в банке и продать ее. Я подумал, что это легкий заработок, согласился - думал, что будут легкие деньги. Зашел на сайта банка онлайн, зарегистрировал карту, заполнил все поля, ввел свои данные все поля - и пожалуйста! Все очень просто, даже не выходя из дома, я смог заработать 6 000. Но, к сожалению, это оказалось преступление, заработок сыграл злую шутку», - рассказал молодой человек.

Банковский счет, к которому была привязана карта, аферисты использовали для реализации криминальных схем и перевели на него более 500 000 рублей.

Расследование по этому эпизоду завершено, юноше предъявлено обвинение, дело направлено в суд. Пензенцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, уточнили в региональном УМВД.

«Собственно говоря, вот и все. Очень раскаиваюсь в этом. На ровном месте заработал себе уголовку», - заключил он.