Кузнечане обокрали магазины, чтобы раздобыть денег на спиртное

Криминал

Кузнечане обокрали магазины, чтобы раздобыть денег на спиртное
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Два жителя Кузнецка, 36 и 29 лет, уже имеющие судимости, попались на кражах из продовольственных магазинов. Полицейские получили заявления от 10 управляющих торговыми точками.

Злоумышленников установили быстро и оперативно задержали. Они признали свою вину и пояснили, что на преступления пошли ради денег на выпивку.

Четыре кражи кузнечане совершили вместе. Похищенные кофе и конфеты они проносили мимо касс под одеждой, потом продавали добычу прохожим, а на выручку покупали спиртное. В остальных случаях младший из подельников действовал в одиночку.

Общий ущерб составил более 25 тысяч рублей.

По факту краж возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предполагает до 5 лет лишения свободы. Одного из подозреваемых пребывает под стражей, со второго взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в региональном УМВД.

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