В Пензе суд вынес приговор вымогателю, похитившему мужчину

Криминал

В Пензе суд вынес приговор вымогателю, похитившему мужчину
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Суд вынес приговор 36-летнему пензенцу, признанному виновным в похищении человека, вымогательстве и краже средств с банковского счета. Ранее он имел судимости за мошенничество и кражи.

В мае 2024 года злоумышленник и его приятель, угрожая электрошокером, потребовали деньги у 27-летнего прохожего на улице Рабочей в областном центре. Тот попытался сбежать, но соучастники на Audi A6 догнали его на улице Чехова.

Заставив молодого человека сесть на заднее сиденье, подельники привезли его в гаражный кооператив на улице Суворова. Там они обыскали жертву, забрали сотовый телефон и выставили условие: или им отдают пароль от мобильного приложения банка, или в полицию поступит заявление о наркоторговле.

«В результате противоправных действий фигурантов потерпевший в нескольких банкоматах произвел снятие со своего счета 48 000 рублей, которые передал соучастникам преступлений», - сообщили в управлении СКР по области.

В тот же день с телефона жертвы похититель перевел 2 500 рублей на расчетный счет человека, не знавшего о происхождении средств.

«В судебном заседании злоумышленник вину не признал, настаивал, что никого не похищал, денежные средства не вымогал и не крал», - отметили в областной прокуратуре.

В итоге пензенца приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима - с учетом неотбытого наказания по предыдущему эпизоду.

Уголовное дело в отношении его соучастника выделено в отдельное производство.

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