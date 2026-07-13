Осужден вымогатель, заманивший жертву в лес в Богословке

Криминал

Осужден вымогатель, заманивший жертву в лес в Богословке
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Суд вынес приговор 37-летнему пензенцу, признанному виновным в вымогательстве и разбое. Жертвой стал его 29-летний знакомый - бывший предприниматель.

Злоумышленник в августе 2024 года нашел себе напарника. Вместе они разработали план нападения и позвали мужчину для разговора в лес возле садоводческого товарищества в Богословке.

На месте они потребовали заплатить им 300 000 рублей, брызнув жертве в лицо из перцового баллончика и избив кулаками и палкой.

Заложник отказался выполнять условия. Один из подельников, приставив к его горлу нож, отнял 40 000 рублей, что были у мужчины при себе, а кроме того, захотел забрать дорогой смартфон.

Знакомый стал сопротивляться, за что получил выстрел в плечо из травматического пистолета. Несмотря на ранение, он вырвался и скрылся в лесу, а потом обратился в полицию.

Следствие выяснило, что агрессор ранее был неоднократно судим, нигде не работал, постоянного источника дохода не имел. Кроме вымогательства его обвинили в разбое.

Суд приговорил злоумышленника к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. По делу его соучастника решение вынесли ранее, уточнили в областной прокуратуре.

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