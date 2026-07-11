Пензячка согласилась вступить в домовой чат и потеряла 1 млн

В Пензе 69-летняя пенсионерка стала жертвой мошеннической схемы с домовым чатом.

Женщине написала в мессенджере незнакомка и предложила вступить в чат жильцов. Для этого нужно было продиктовать код, пришедший в СМС. Пенсионерка согласилась и выполнила указание.

Через некоторое время горожанке позвонил мужчина, представившийся сотрудником силового ведомства. Он напугал собеседницу известием, что ее личный кабинет на госуслугах взломан, а персональные данные попали в руки мошенников.

Чтобы остановить злоумышленников, пензячка последовала инструкциям «правоохранителя» и перевела на «безопасный счет» 1 130 000 рублей.

Когда «сотрудник силового ведомства» перестал выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, личности злоумышленников устанавливаются, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД РФ.