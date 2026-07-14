В Лунинском районе мать отправили в колонию за долг дочери

Криминал

В Лунинском районе мать отправили в колонию за долг дочери
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Суд признал 37-летнюю жительницу Лунинского района виновной в систематической неуплате алиментов 17-летней дочери без уважительной причины.

Женщина уже лишилась родительских прав, ее ребенок с 2022 года жил с опекуном. Она не трудоустроилась, хотя имела все возможности, и игнорировала возложенные на нее обязанности по материальному содержанию дочери.

Ранее нерадивую мать привлекали к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, уточнили в областной прокуратуре.

В итоге общая задолженность превысила 204 000 рублей.

В суде женщина полностью признала вину, подтвердив, что не имеет объективных причин для пренебрежения своими обязательствами. Ее приговорили к 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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