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Криминал

В Пензе вынесен приговор двум 15-летним угонщикам

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Два несовершеннолетних пензенца оказались на скамье подсудимых за угон автомобиля.

Подростки-ровесники 2005 года рождения заранее сговорились угнать ВАЗ-2110 у 17-летнего знакомого, проживавшего на улице Молодежной в пензенском микрорайоне Заря. Они распределили роли и принялись за дело.

Ночью 19 августа один из них подручными средствами открыл автомобиль. Подростки дружно взялись толкать машину и откатили ее со двора, не привлекая внимания шумом.

Затем один из юных угонщиков замкнул стартер и завел двигатель, другой же наблюдал за происходящим вокруг. Подростки с ветерком покатались по Арбекову и утром оставили «десятку» в одном из дворов.

«Несовершеннолетним назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год каждому. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Аналогичное преступление произошло в Пензе октябре 2012 года. Два пьяных и неоднократно судимых парня угнали ВАЗ-2115, купили пиво и сухарики, выпили, послушали музыку, закрыли автомобиль и пошли домой, по пути выбросив ключи. Учитывая, что за плечами 23-летних молодых людей уже были преступления, суд приговорил каждого из них к 4 годам колонии строгого режима.

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Гость||

Странно, а почему не привлекли к ответственности владельцев ТС? Ведь они, используя несовершенные системы контроля доступа, способствовали совершению преступлений. Фактически организовывали преступное сообщество.

Имя: Гость
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