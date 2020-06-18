В Пензе горе-угонщики послушали музыку, попили пива и пошли под суд

18.06.2020 | 16:04

В среду, 17 июня, вступил в силу приговор двум 23-летним пензенцам. Они виновны в угонах двух автомобилей и покушении на угон третьего.

Поздним вечером 25 октября 2019 года пьяные и неоднократно судимые парни вздумали покататься на чужой машине. Они попытались уехать на ВАЗ-2107, припаркованном у дома на проспекте Строителей, тем более что хозяин не запер двери.

Угонщики завели двигатель, но сработала блокировка руля, поэтому злоумышленники отправились дальше.

Возле другого дома их внимание привлек Ford Focus. Завести мотор не получилось, и они решили сделать это «с толкача» - стали толкать машину по дороге. Однако иномарка так и не завелась, и парни вновь зашагали по проспекту.

У дома № 91 они увидели ВАЗ-2115. В салоне нашлись ключи и деньги, двигатель успешно завелся, и угонщики покатили к магазину на Ладожской улице. Купили пиво и сухарики, выпили, послушали музыку, закрыли автомобиль и пошли домой, по пути выбросив ключи.

Свою вину подсудимые признали полностью. Суд учел мнение потерпевших автовладельцев, которые не настаивали на строгом наказании любителей прокатиться на чужой машине.

Отягчающим обстоятельством у обоих стали рецидивы. Один из парней имел судимость за тяжкое преступление и освободился в июне прошлого года, а другой вышел на свободу в октябре.

«В результате каждый из них приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденные подали апелляционные жалобы, но судебная коллегия по уголовным делам оставила их без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.