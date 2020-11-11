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Криминал

В Пензенской области трансгендеру дали условный срок за экстремизм

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В среду, 11 ноября, в Сердобске вынесен приговор девушке-трансгендеру Кире (по паспорту - Кириллу) за публичные призывы к экстремистской деятельности через интернет. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

Уголовное дело в отношении 19-летней девушки возбудили в связи с комментарием в соцсети «ВКонтакте». Издание пишет, что в апреле Кира оставила комментарий в группе «Подслушано в Сердобске» под сообщением, в котором говорилось о невыплатах врачам за работу с коронавирусными больными, где призвала к расправам с представителями власти.

1 июня Киру задержали сотрудники управления ФСБ по Пензенской области. Во время обыска у нее изъяли два компьютера, телефон и сим-карты.

Она полностью признала вину. Позже ее отпустили под подписку о невыезде и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Суд приговорил Киру к году лишения свободы условно и двум годам испытательного срока.

«Транспереход девушка начала в 2018 году и до сих пор продолжает гормонотерапию. В рамках расследования дела она проходила психиатрическую экспертизу в мужской палате психбольницы имени К. Р. Евграфова в Пензе в течение двух недель, где ее признали здоровой», - завершает «Коммерсантъ».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Так она кто же Кириллка или Кира? Так судили её как девушку а попаспорту она выходит парнишка.

Гость||

В чем же преступление конкретно?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

призвала к расправам с представителями власти
Настоящая террористка. Почти как Бен Ладен. Медаль чекистам.

Гость||

Не думал што такая ....... в Сердобске живет.Фу.Или .. запутался.Ссать в какой сортир это уродство ходит.

Гость||

Гость писал(a):

Ссать в какой сортир это уродство ходит.
"ссать" - вот настоящий мужик, все кто не такие как он, все - "уродство".

а если б ты родился с изменениями в психике, то что б делал?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Ссать в какой сортир это уродство ходит.
"ссать" - вот настоящий мужик, все кто не такие как он, все - "уродство".

а если б ты родился с изменениями в психике, то что б делал?

Кирюш, не кокетничай! Смело иди в женскую баню.

Гость||

Когда то писали, что на самом деле это девушка

Гость||

Гость писал(a):

девушка
так

penzainform.ru писал(a):

Уголовное дело в отношении 19-летней девушки
penzainform.ru писал(a):
Суд приговорил Киру
так осудили её как девушку.

а по паспорту она кто

penzainform.ru писал(a):

(по паспорту - Кириллу)
ав кириллу это кто? оно?

Гость||

Что, Кончитту поймали с бородой и усами, не было, не было и вот опять.

Гость||

А чиновников за терроризм не хотят?

Гость||

Зря условняк дали. В любой колонии была бы желанна, что в мужской, что в женской. А уж экстрим на ее (его) экстрим нашелся бы.

Но это не точно.

Гость||

Ожидаемо вполне. Если человек решил сменить пол - у него явно отклонения в психике. По крайней мере, в МКБ-9 точно было, сейчас не знаю, какой актуальный статус. А "псих" режет правду-матку (в своем понимании), не думая о последствиях.

Гость||

А есть фото этого дэвушки без бикини? Подружка спрашивает.

Гость||

Блин, на фото в статье - судьи невидимые!

Гость||

Гость писал(a):

Блин, на фото в статье - судьи невидимые!
Под стол спрятались, когда выяснили кого судят.

Имя: Гость
Комментарий:

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