В Пензенской области трансгендеру дали условный срок за экстремизм

11.11.2020 | 13:41

В среду, 11 ноября, в Сердобске вынесен приговор девушке-трансгендеру Кире (по паспорту - Кириллу) за публичные призывы к экстремистской деятельности через интернет. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

Уголовное дело в отношении 19-летней девушки возбудили в связи с комментарием в соцсети «ВКонтакте». Издание пишет, что в апреле Кира оставила комментарий в группе «Подслушано в Сердобске» под сообщением, в котором говорилось о невыплатах врачам за работу с коронавирусными больными, где призвала к расправам с представителями власти.

1 июня Киру задержали сотрудники управления ФСБ по Пензенской области. Во время обыска у нее изъяли два компьютера, телефон и сим-карты.

Она полностью признала вину. Позже ее отпустили под подписку о невыезде и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Суд приговорил Киру к году лишения свободы условно и двум годам испытательного срока.

«Транспереход девушка начала в 2018 году и до сих пор продолжает гормонотерапию. В рамках расследования дела она проходила психиатрическую экспертизу в мужской палате психбольницы имени К. Р. Евграфова в Пензе в течение двух недель, где ее признали здоровой», - завершает «Коммерсантъ».