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Криминал

В Пензе девушку-трансгендера подозревают в экстремизме

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В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней девушки. Ей инкриминируются призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает независимый правозащитный медиапроект Ovdinfo.Org со ссылкой на рассказ самой пензячки.

В начале июня во время обыска у девушки изъяли два компьютера, телефон и сим-карты. Уголовное дело возбудили в связи с комментарием в социальной сети «ВКонтакте» о революции и насилии в отношении представителей власти.

В Управлении ФСБ по Пензенской области порталу PenzaInform.ru подтвердили факт возбуждения уголовного дела и сообщили, что в данный момент в отношении девушки проводятся следственные действия.

Примечательно, что, по сведениям Ovdinfo.Org, подозреваемая является трансгендером.

«Девушка, которая по документам мужского пола, уже второй год принимает гормональную терапию. По ее словам, этой осенью она должна была получить справку F64.0 (Транссексуализм). Теперь она опасается, что, если ее заключат под стражу или отправят в колонию, ей не дадут принимать нужные препараты без наличия справки. Резкое прекращение приема гормональной терапии может сильно навредить здоровью», - сообщает источник.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — ovdinfo.org
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Гость||

Весело в Пензе.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

по сведениям Ovdinfo.Org
Зачем рекламируете этот экстремистский сайт?

Гость||

Так чучеле конец отрезали или нет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

дело возбудили в связи с комментарием в социальной сети «ВКонтакте» о революции и насилии в отношении представителей власти.
Это как?

Гость||

Так в чём суть комментариев? Типа, слова не моги сказать про наших замечательных властителей, живущих при коммунизме?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Примечательно, что подозреваемая является трансгендером.
КЕМ, КЕМ??? Это в тихой Пензе такие извращенцы водятся, КАРАУЛ!

Гость||

Вопрос знатокам-где это сидеть будет, в мужской колонии или женской?

Гость||

Гость писал(a):

-где это сидеть будет
"это" сидит на твоем диване и смотрит в твой компьютер.

Гость||

Гость писал(a):

Вопрос знатокам-где это сидеть будет, в мужской колонии или женской?
И там и там пялить будут)))

Гость||

А я вчера чуть не забеременела.

Гость||

Гость писал(a):

А я вчера чуть не забеременела.
От коронавируса, или от маски?

Гость||

Опять секс-скандалы - опять Пенза! Опять Пенза - в районах живут спокойнее.

Гость||

Гость писал(a):

Опять Пенза - в районах живут спокойнее.
По тихому на сеновале развратничают.

Гость||

Агрессивность и склонность к экстремизму- побочное действие приема мужских гормонов. Пускай ищет адвоката.

Гость||

Господи!Таких то слов "трангрейдер" какой то??????Впервые слышу!Зачем нам-это знать?((((

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Имя: Гость
Комментарий:

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