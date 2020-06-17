В Пензе девушку-трансгендера подозревают в экстремизме

17.06.2020 | 09:34

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней девушки. Ей инкриминируются призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает независимый правозащитный медиапроект Ovdinfo.Org со ссылкой на рассказ самой пензячки.

В начале июня во время обыска у девушки изъяли два компьютера, телефон и сим-карты. Уголовное дело возбудили в связи с комментарием в социальной сети «ВКонтакте» о революции и насилии в отношении представителей власти.

В Управлении ФСБ по Пензенской области порталу PenzaInform.ru подтвердили факт возбуждения уголовного дела и сообщили, что в данный момент в отношении девушки проводятся следственные действия.

Примечательно, что, по сведениям Ovdinfo.Org, подозреваемая является трансгендером.

«Девушка, которая по документам мужского пола, уже второй год принимает гормональную терапию. По ее словам, этой осенью она должна была получить справку F64.0 (Транссексуализм). Теперь она опасается, что, если ее заключат под стражу или отправят в колонию, ей не дадут принимать нужные препараты без наличия справки. Резкое прекращение приема гормональной терапии может сильно навредить здоровью», - сообщает источник.