В Пензе вынесли приговор экс-чиновнику из правительства области

08.10.2020 | 17:00

В Пензе бывшего начальника отдела реализации административной реформы управления государственной службы и кадров регионального правительства осудили за незаконное участие в предпринимательской деятельности.

В период с июня по декабрь 2011 года мужчина предложил своему подчиненному, директору многофункционального центра, создать юридическое лицо, которое заключало бы с МФЦ договоры оказания услуг по целевым программам. Тот согласился. От предпринимательства оба планировали получать доход.

«В конце 2011 года начальник отдела регионального правительства подыскал аффилированных лиц в качестве учредителей ООО, которое на коммерческой основе впоследствии участвовало в выполнении целевых программ, направленных на снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Фактически фирма работала на базе МФЦ, трудились в ней сотрудники самого центра.

«Чиновник осуществлял управление юридическим лицом через доверенных лиц, организовывал предоставление обществу с ограниченной ответственностью льгот и преимуществ, а также участие в конкурсных процедурах на осуществление государственных закупок товаров, работ и услуг для нужд МФЦ и последующее заключение договоров», - добавила Татьяна Махницкая.

Прибыль от этой деятельности за период с декабря 2011 года по декабрь 2018-го составила более 20 млн рублей.

Изначально чиновника и экс-директора МФЦ обвиняли в хищении более 33 млн руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), однако впоследствии их действия были переквалифицированы.

Суд приговорил экс-начальника к штрафу в размере 70 000 рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на три года.