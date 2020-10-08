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Криминал

В Пензе вынесли приговор экс-чиновнику из правительства области

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В Пензе бывшего начальника отдела реализации административной реформы управления государственной службы и кадров регионального правительства осудили за незаконное участие в предпринимательской деятельности.

В период с июня по декабрь 2011 года мужчина предложил своему подчиненному, директору многофункционального центра, создать юридическое лицо, которое заключало бы с МФЦ договоры оказания услуг по целевым программам. Тот согласился. От предпринимательства оба планировали получать доход.

«В конце 2011 года начальник отдела регионального правительства подыскал аффилированных лиц в качестве учредителей ООО, которое на коммерческой основе впоследствии участвовало в выполнении целевых программ, направленных на снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Фактически фирма работала на базе МФЦ, трудились в ней сотрудники самого центра.

«Чиновник осуществлял управление юридическим лицом через доверенных лиц, организовывал предоставление обществу с ограниченной ответственностью льгот и преимуществ, а также участие в конкурсных процедурах на осуществление государственных закупок товаров, работ и услуг для нужд МФЦ и последующее заключение договоров», - добавила Татьяна Махницкая.

Прибыль от этой деятельности за период с декабря 2011 года по декабрь 2018-го составила более 20 млн рублей.

Изначально чиновника и экс-директора МФЦ обвиняли в хищении более 33 млн руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), однако впоследствии их действия были переквалифицированы.

Суд приговорил экс-начальника к штрафу в размере 70 000 рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Прибыль от этой деятельности за период с декабря 2011 года по декабрь 2018-го составила более 20 млн рублей.
penzainform.ru писал(a):
Суд приговорил экс-начальника к штрафу в размере 70 000 рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на три года.
Дают реальные сроки за 3 т руб.

Гость||

с 33 лямов 70 штук отдать прям одно добро!!! и на хер никакая должность больше не нужна. Молодцы ребята

Гость||

А где имена и фамилии? Этот экс-чиновник по сути ограбил народ.

Гость||

Гость писал(a):

и на хер никакая должность больше не нужна
Наивный, думаешь почему фамилию не пишут?

Гость||

Почему не посадили реально лет на 5?

Гость||

Потому что из дворян. Были бы из холопов - уже бы мариновались на нарах.

Гость||

Гость писал(a):

А где имена и фамилии? Этот экс-чиновник по сути ограбил народ.
Пусть сам напишет. Он читает народные комментарии на «ПензаИнформ». Он тут короче.

Гость||

Почему так скрывают фамилию экс- чиновника.Это же преступник,а преступника должны знать в лицо.А у нас даже фамилии скрывают от народа.

Гость||

по всей строгости наказали))))))))))))

Гость||

Ну какой он преступник? И судья считает ,что он не очень преступник.ну отщипнул немного от пирога,у воды быть и не напиться нельзя.еще поди и грамота есть,а может даже медаль.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Суд приговорил экс-начальника к штрафу в размере 70 000 рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на три года.
самим то не смешно???)))

Гость||

Ну спасибо!

Хорошо, что не оправдали! Пензенское правосудие исправляется по не многу, по не многу)

Чай в другой регион не передадут пересматривать?

Гость||

А 33 ляма в итоге где ?

Гость||

А-ХА-ХА ! А-ХА-ХА ! 20 млн. - 70000 руб. Прибыль 19 млн. 930 тыс. рублей. Супер-Борьба с коррупцией в России. Уже все прогнило!

Гость||

отдела реализации административной реформы управления государственной службы и кадров регионального правительства осудили за незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Игорь?

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Имя: Гость
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