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Криминал

В Пензе экс-чиновника обвинили в предпринимательстве вместо хищения

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В Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления государственной службы и кадров регионального правительства.

Изначально его и экс-директора ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» обвиняли в хищении более 33 млн руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), однако впоследствии их действия были переквалифицированы.

В итоге правительственного чиновника будут судить за незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По последним данным следствия, в период с июня по декабрь 2011 года обвиняемый предложил директору МФЦ учредить организацию и впоследствии управлять ей.

«Согласно преступной схеме предполагалось, что юридическое лицо будет заниматься предпринимательской деятельностью в сфере разработки программного обеспечения и использования вычислительной техники и информационных технологий, заключать договоры оказания услуг с МФЦ в рамках реализации целевых программ, вследствие чего злоумышленники планировали получать доход. Директор МФЦ, находившийся в служебной зависимости от обвиняемого, согласился», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Новая организация фактически работала на базе МФЦ. Там трудились его сотрудники. Обществу с ограниченной ответственностью предоставлялись льготы и преимущества, она участвовала в госзакупках для нужд МФЦ и заключала с ним договоры.

«В результате участия в незаконной предпринимательской деятельности начальник управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области с декабря 2011 по декабрь 2018 года обратил в свою пользу более 20 млн руб.», - уточнила Татьяна Махницкая.

«Вину в совершении коррупционного преступления бывший чиновник не признал. После вручения обвинительного заключения уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Пензы», - добавила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Бывший директор МФЦ не понесет ответственности по ч. 5 ст. 33, ст. 289 УК РФ (пособничество в незаконной предпринимательской деятельности) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Бывший директор МФЦ не понесет ответственности по ч. 5 ст. 33, ст. 289 УК РФ (пособничество в незаконной предпринимательской деятельности) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Стандартно тянут с рассмотрением при попустительстве Белозерцева Прокурор области тоже ждет срок давности.

Гость||

Классика!

Гость||

Новый губернатор из следственных органов Москвы наведёт порядок?

Гость||

А где же имена, фамилии? Город должен знать своих "героев". А так получается что новость фейк

Гость||

Гость писал(a):

А где же имена, фамилии? Город должен знать своих "героев".
Опубликуй своё, умник хренов. Или ты только языком трепать готов?

Гость||

Гость писал(a):

А где же имена, фамилии? Город должен знать своих "героев".

Опубликуй своё, умник хренов. Или ты только языком трепать готов?

не обращай внимания, это местный дурачок

Гость||

Будущий

Гость||

что скрывать.своих прячем......

Гость||

ВОРРР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРРРЬМЕ!!!

Уже не актуально.

Гость||

Очередной развал дела.

Гость||

Мне одной кажется что какая-то каша написана?

Гость||

Гость писал(a):

Классика!
Сумма небольшая за несколько лет. Но где её ещё можно взять честным путём?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Классика!
Сумма небольшая за несколько лет. Но где её ещё можно взять честным путём?
Постсоветский социализьмь этакого честного заработка не допускаэ.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|17.06.2020 11:03|

Мне одной кажется что какая-то каша написана?

намана... как раз для наших чугунков... а кода салют будит???

Гость||

Интересно... Возбудили 159 ч.4 а передали 289?))) вот работа следователей и прокуроров, позор!!! С Бурлаковым ждём того же!

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Имя: Гость
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