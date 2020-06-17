В Пензе экс-чиновника обвинили в предпринимательстве вместо хищения

17.06.2020 | 09:44

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления государственной службы и кадров регионального правительства.

Изначально его и экс-директора ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» обвиняли в хищении более 33 млн руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), однако впоследствии их действия были переквалифицированы.

В итоге правительственного чиновника будут судить за незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По последним данным следствия, в период с июня по декабрь 2011 года обвиняемый предложил директору МФЦ учредить организацию и впоследствии управлять ей.

«Согласно преступной схеме предполагалось, что юридическое лицо будет заниматься предпринимательской деятельностью в сфере разработки программного обеспечения и использования вычислительной техники и информационных технологий, заключать договоры оказания услуг с МФЦ в рамках реализации целевых программ, вследствие чего злоумышленники планировали получать доход. Директор МФЦ, находившийся в служебной зависимости от обвиняемого, согласился», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Новая организация фактически работала на базе МФЦ. Там трудились его сотрудники. Обществу с ограниченной ответственностью предоставлялись льготы и преимущества, она участвовала в госзакупках для нужд МФЦ и заключала с ним договоры.

«В результате участия в незаконной предпринимательской деятельности начальник управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области с декабря 2011 по декабрь 2018 года обратил в свою пользу более 20 млн руб.», - уточнила Татьяна Махницкая.

«Вину в совершении коррупционного преступления бывший чиновник не признал. После вручения обвинительного заключения уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Пензы», - добавила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Бывший директор МФЦ не понесет ответственности по ч. 5 ст. 33, ст. 289 УК РФ (пособничество в незаконной предпринимательской деятельности) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.