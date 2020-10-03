В Пензе двое угнали машину, чтобы отвезти товарища домой

03.10.2020 | 20:00

Уехал в неизвестном направлении однажды ночью автомобиль 66-летней жительницы дома на улице Пушанина. Сотрудникам правоохранительных органов она сообщила, что оставила свой ВАЗ-2106 на парковке возле здания.

«Шестерку» полицейские обнаружили на Перспективной, личности подозреваемых установили. Злоумышленников было двое - мужчины 1987 и 1996 года рождения. 24-летний угонщик к уголовной ответственности уже привлекался, в том числе и за аналогичные преступления.

«Со слов подозреваемого, машину угнали, чтобы отвезти товарища домой. По дороге заглох двигатель, поэтому транспортное средство решили оставить на обочине автодороги», - рассказал начальник отдела УР ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Андрей Миронов.

Полицейские установили, что один из задержанных причастен и к другим угонам, совершенным на территории Первомайского района Пензы, в частности с улицы Экспериментальной, а также к нескольким попыткам похитить чужое движимое имущество.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 166 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - уточнил Андрей Миронов.

Один из угонщиков - тот, что ранее уже был судим, - заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.