Угрожавший приставу расправой кузнечанин-наркоман получил срок

23.09.2020 | 10:35

35-летний житель Кузнецка осужден сразу по двум статьям уголовного кодекса. Он признан виновным в незаконном обороте наркотиков и в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Вечером 23 января мужчина по интернету заказал наркотическое средство, перевел деньги и получил информацию о закладке. Он отыскал тайник недалеко от дачного массива в Кузнецке, забрал его содержимое и сел в такси, но до дома не доехал. По дороге машину остановили сотрудники полиции и доставили «кладоискателя» в отдел. Там у него обнаружили наркотик массой чуть более одного грамма, что является крупным размером.

Мужчина начал скрываться от следствия и суда, поэтому его объявили в розыск. 31 марта на улице Кирова он попался на глаза судебному приставу. При виде представителя власти в форменном обмундировании кузнечанин достал из кармана нож, пригрозил убить его и попытался скрыться. Однако пристав и подоспевший на помощь коллега догнали злоумышленника, задержали и доставили в полицию.

«Виновному назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.