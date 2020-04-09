09.04.2020 | 08:23

В Кузнецке возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В совершении преступления подозревают 34-летнего горожанина.

По данным следствия, инцидент произошел днем 31 марта на улице Кирова. Судебный пристав местного подразделения УФССП России по Пензенской области заметил гражданина, находящегося в федеральном розыске за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Увидев представителя власти в форменном обмундировании, злоумышленник показал ему нож, а потом, размахивая оружием и угрожая убийством, попытался скрыться. Однако пристав догнал мужчину и задержал его, а затем доставил в полицию.

«В настоящее время следователем выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

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