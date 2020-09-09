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Криминал

Пензячка пять лет шпионила за мужем с помощью специальной программы

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41-летняя жительница Пензы стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального управления ФСБ. Ей инкриминируется незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По данным следствия, в 2015 году женщина через интернет купила программу, позволяющую тайно контролировать телефонные переговоры, sms, переписку в мессенджерах, определять местонахождение устройства сотовой связи. Также программа обеспечивала возможность удаленного доступа к этим данным и управления иными функциями телефона.

Программу она установила на сотовый телефон супруга и пять лет - с 2015 года по июль 2020-го получала интересующую ее информацию.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не первый случай использования спецсредств в отношениях супругов. Так, 42-летний пензенец с помощью подобной программы, установленной на телефон жены, три года следил за ее звонками и перепиской. Сейчас уголовное дело направлено в суд, мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Реклама программы?

Гость||

Любопытство погубило кошку...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

41-летняя жительница Пензы
penzainform.ru писал(a):
42-летний пензенец
А это не муж и жена друг за другом следили?

Гость||

А за кем сейчас не следят? Сами все выкладываем и лайкаем. Типа блоХЕРы все.

Гость||

Пять лет с телефоном одним он ходил,ничоси?

Гость||

Гость писал(a):

Реклама программы?
А как называется?

Гость||

Хаха, порадовался бы, что кому-то интересен. мужья обрыдли, сдать бы какой новой , с доплатой.

Гость||

Новой дуре сдать, только иди,милай,иди, не то что следить )))

Гость||

журналистский бред...

Имя: Гость
Комментарий:

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