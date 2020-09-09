Пензячка пять лет шпионила за мужем с помощью специальной программы

09.09.2020 | 09:20

41-летняя жительница Пензы стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального управления ФСБ. Ей инкриминируется незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По данным следствия, в 2015 году женщина через интернет купила программу, позволяющую тайно контролировать телефонные переговоры, sms, переписку в мессенджерах, определять местонахождение устройства сотовой связи. Также программа обеспечивала возможность удаленного доступа к этим данным и управления иными функциями телефона.

Программу она установила на сотовый телефон супруга и пять лет - с 2015 года по июль 2020-го получала интересующую ее информацию.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не первый случай использования спецсредств в отношениях супругов. Так, 42-летний пензенец с помощью подобной программы, установленной на телефон жены, три года следил за ее звонками и перепиской. Сейчас уголовное дело направлено в суд, мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.