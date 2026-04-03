Двух работников строительной организации оставили без зарплаты

Двух работников строительной организации оставили без зарплаты
В Пензе после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработка сотрудникам строительной организации.

По данным следствия, с декабря 2025 года по март 2026-го без зарплаты остались 2 работника общества с ограниченной ответственностью.

Организация задолжала им более 720 000 рублей.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщили в региональном СУ СКР.

Во время следствия примут все меры для погашения задолженности.

Ранее в Пензе возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 2 работникам охранной организации. Им не выдавали деньги c сентября по декабрь 2024 года.

