Двух работников строительной организации оставили без зарплаты

В Пензе после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработка сотрудникам строительной организации.
По данным следствия, с декабря 2025 года по март 2026-го без зарплаты остались 2 работника общества с ограниченной ответственностью.
Организация задолжала им более 720 000 рублей.
«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщили в региональном СУ СКР.
Во время следствия примут все меры для погашения задолженности.
Ранее в Пензе возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 2 работникам охранной организации. Им не выдавали деньги c сентября по декабрь 2024 года.