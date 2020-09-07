Три года слежки за женой: на пензенца завели уголовное дело

07.09.2020 | 12:30

42-летнего пензенца обвиняют в незаконном производстве технических средств для слежения.

Мужчине стало важно знать, кому звонит и пишет с телефона его жена. Осенью 2017 года он купил через интернет программное обеспечение, которое тайно установил на мобильник женщины. После этого он получил доступ ко всей содержащейся в сотовом информации.

Таким образом пензенец следил за супругой почти три года. Но однажды она обо всем узнала, разозлилась и заявила на мужа.

Горожанин полностью признал свою вину. Уголовное дело в отношении него направили на рассмотрение в суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

«Материалы дела в части возможного нарушения тайны переписки, телефонных переговоров и сообщений иных лиц выделены для проверки в отдельное производство», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.