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Криминал

Три года слежки за женой: на пензенца завели уголовное дело

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42-летнего пензенца обвиняют в незаконном производстве технических средств для слежения.

Мужчине стало важно знать, кому звонит и пишет с телефона его жена. Осенью 2017 года он купил через интернет программное обеспечение, которое тайно установил на мобильник женщины. После этого он получил доступ ко всей содержащейся в сотовом информации.

Таким образом пензенец следил за супругой почти три года. Но однажды она обо всем узнала, разозлилась и заявила на мужа.

Горожанин полностью признал свою вину. Уголовное дело в отношении него направили на рассмотрение в суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

«Материалы дела в части возможного нарушения тайны переписки, телефонных переговоров и сообщений иных лиц выделены для проверки в отдельное производство», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Бедный муженёк

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