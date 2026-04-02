Пензенца подозревают в краже взятых в аренду машин на 20 млн рублей

39-летнего жителя Пензы подозревают в хищении 14 единиц спецтехники, взятой в лизинг.

Мужчина занимал пост коммерческого директора в компании своей жены. На протяжении 2 лет он обращался в специализированные фирмы и якобы для нужд бизнеса заключал договоры долгосрочной аренды машин, в том числе легковых, с последующим их выкупом.

После передачи имущества пензенец первое время регулярно вносил платежи, чтобы сохранить впечатление о себе как о добросовестном клиенте. Сам же демонтировал установленные в машинах GPS-трекеры, перегонял их к южным границам страны и продавал.

Общая сумма ущерба, причиненного лизинговым организациям, превысила 20 миллионов рублей.

Когда выплаты прекратились, а мужчина перестал выходить на связь, представители пострадавших компаний обратились в полицию. Злоумышленника нашли в Московской области и задержали.

«В ходе обысков стражи правопорядка изъяли компьютерную технику, средства связи, документацию и электронные носители информации. Также оперативникам удалось обнаружить седельный тягач и две отечественные легковушки, которые правонарушитель еще не успел реализовать за пределы Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все эпизоды преступной деятельности пензенца. Его жену допросили в качестве свидетеля.

