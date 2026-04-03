В Пензе бездомный представился врачом и обманул пенсионерок

В Пензе оказавшийся бездомным 67-летний уроженец Мордовии обманул двух пенсионерок. Так мужчина зарабатывал себе на еду.

29 сентября прошлого года у диагностического центра на улице Богданова, 54, он встретил 80-летнюю женщину. Они разговорились. Гость Пензы узнал, что у пенсионерки проблемы с сердцем. Тогда он представился кардиологом и предложил свою помощь в оформлении инвалидности. Эту услугу мужчина оценил в 7 000 рублей.

Доверчивая пензячка пригласила его в свою квартиру, показала удостоверение вдовы инвалида Великой Отечественной войны, медицинские документы и передала названную сумму.

Чуть позже, в октябре, мужчина познакомился с 92-летней пензячкой и тоже предложил ей помощь в оформлении инвалидности.

Пожилая женщина позвала злоумышленника к себе в квартиру, где хотела отдать деньги. Когда они пришли, мужчина достал две купюры «Банка приколов» номиналом 5 000 рублей каждая и попросил разменять. Забрав настоящие деньги, он ушел.

Обман раскрыла внучка пострадавшей, когда получила деньги от бабушки в качестве подарка на день рождения.

На суде злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он освободился из мест лишения свободы летом 2025 года, приехал из Ульяновска в Пензу, нигде не работал, жил на улице. На преступление его толкнуло чувство голода.

В действиях мужчины увидели рецидив преступлений, так как ранее его уже судили за кражи и аналогичные эпизоды мошенничества. Гостю Пензы назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Мужчина обжаловал решение.

«Приговор в части квалификации действий и назначенного наказания судебной коллегией по уголовным делам оставлен без изменения», - сообщили в Пензенском областном суде.