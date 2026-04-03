Пензенец поверил в оформленную доверенность и лишился 5 млн руб.

65-летний житель Пензы позвонил по номеру, указанному в электронном письме, и потерял миллионы рублей.

На почту горожанину пришло известие о том, что якобы от его имени оформлена доверенность на стороннее лицо. Для получения более подробной информации предлагалось позвонить по указанному номеру, что пензенец и сделал.

Ему ответил мужчина, представившийся сотрудником силового ведомства. Он пояснил, что доверенность оформлена на лицо, которое является представителем экстремистской организации. Теперь сбережения пензенца находятся в опасности - их могут перечислить преступникам. Чтобы спасти, деньги необходимо перевести на «безопасный счет».

Поверив, горожанин снял около 5 млн рублей и перечислил их по названным реквизитам. Через некоторое время он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается лицо, причастное к этому преступлению, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.