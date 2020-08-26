Следователи рассказали, как погиб 17-летний кузнечанин

Причины гибели 17-летнего подростка выясняют следователи. Трагедия произошла утром в среду, 26 августа.
«При погрузке на грузовой автомобиль «КамАЗ» железобетонных изделий одно из них упало на несовершеннолетнего 2003 года рождения. Подросток от полученных телесных повреждений скончался в лечебном учреждении Пензы», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при работах. Расследование уголовного дела продолжается.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Трагедия произошла утром в среду,27 августа.
Т.е. она еще́ только произойдёт завтра,а мы уже знаем?
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