Следователи рассказали, как погиб 17-летний кузнечанин

26.08.2020 | 17:36

Причины гибели 17-летнего подростка выясняют следователи. Трагедия произошла утром в среду, 26 августа.

«При погрузке на грузовой автомобиль «КамАЗ» железобетонных изделий одно из них упало на несовершеннолетнего 2003 года рождения. Подросток от полученных телесных повреждений скончался в лечебном учреждении Пензы», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при работах. Расследование уголовного дела продолжается.