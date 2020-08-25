Молодой кузнечанин ответил за серию краж и угоны автомобилей

25.08.2020 | 09:48

В Кузнецком районе на скамье подсудимых оказался 23-летний горожанин. Молодого мужчину обвинили в серии краж из автомобилей и угонах.

Преступления кузнечанин совершал с 8 по 23 марта 2020 года. Ночью злоумышленник подходил к машинам, которые владельцы оставляли во дворах, внимательно смотрел, нет ли поблизости свидетелей, а потом залезал в авто через незапертые двери и забирал находившиеся в салоне вещи.

Таким образом мужчина совершил четыре кражи. Его добычей были автомагнитолы, усилители звука, акустические колонки, сабвуфер, автомобильный компрессор и фонарь «Галоген».

Помимо краж, кузнечанин угонял автомобили. Так, 14 марта он заметил припаркованный во дворе дома УАЗ-31512, залез в салон через незапертую водительскую дверь и, обнаружив в замке зажигания ключ, завел двигатель. После этого мужчина поехал кататься по улицам города.

Следующую попытку угона он совершил 22 марта. На этот раз кузнечанина привлек ВАЗ-2107. Мужчина смог попасть внутрь авто и завести двигатель, но тут его заметил хозяин транспортного средства. Злоумышленник поспешил скрыться.

23 марта кузнечанин совершил еще один угон. Мужчина очень хотел попасть домой. Обнаружив в одном из дворов припаркованный ВАЗ-2107, он сел за руль и запустил двигатель с помощью реле.

Однако далеко уехать у угонщика не вышло. Он выехал со двора и через некоторое время не справился с управлением, врезался в бетонный столб. Затем горе-водитель попытался развернуться, но увяз в сугробе. После этого двигатель заглох. И в этот момент к застрявшему в снегу ВАЗу подъехали полицейские.

«Все преступления мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

На суде горожанин полностью признал свою вину. При вынесении приговора служители Фемиды приняли во внимание его раскаяние, мнение потерпевших, которые оставили вопрос о строгости наказания на усмотрение суда, молодой возраст и заслуги мужчины в спорте.

«Однако он был ранее судим, должных выводов не сделал и свое поведение не изменил. В период условного осуждения вновь совершил аналогичные преступления против собственности», - добавили в суде.

Служители Фемиды частично сложили наказания и приговорили мужчину к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.