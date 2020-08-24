Уставший от работы пензенец решил разбогатеть на наркотиках

24.08.2020 | 18:04

С поличным были задержаны двое жителей Пензы, занимавшихся сбытом наркотиков. В машине одного из молодых людей они перевозили более 50 граммов запрещенных препаратов.

«По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 228.1. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет», - пояснил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Распространением наркотиков молодые люди занимались более полугода. Делали закладки на территории Железнодорожного и Первомайского районов Пензы.

«Надоело работать вахтой на экскаваторе, решил устроиться в такой магазин. Начали присылать адреса, где лежат закладки с большим весом, мы их подбирали, расфасовывали на мелкие и закладывали. Фотографировали место и записывали координаты этого места», - рассказал задержанный.

Теперь молодые люди находятся под стражей.