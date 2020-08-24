Уставший от работы пензенец решил разбогатеть на наркотиках

С поличным были задержаны двое жителей Пензы, занимавшихся сбытом наркотиков. В машине одного из молодых людей они перевозили более 50 граммов запрещенных препаратов.
«По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 228.1. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет», - пояснил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.
Распространением наркотиков молодые люди занимались более полугода. Делали закладки на территории Железнодорожного и Первомайского районов Пензы.
«Надоело работать вахтой на экскаваторе, решил устроиться в такой магазин. Начали присылать адреса, где лежат закладки с большим весом, мы их подбирали, расфасовывали на мелкие и закладывали. Фотографировали место и записывали координаты этого места», - рассказал задержанный.
Теперь молодые люди находятся под стражей.
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