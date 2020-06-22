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Криминал

В Сердобском районе накрыли подпольную нарколабораторию

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В Сердобском районе пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству мефедрона в особо крупных размерах.

Трое злоумышленников - мужчины 1991, 1996 и 1998 года рождения - расположились в частном доме одного из сел. Их задержали с поличным.

«В лаборатории обнаружили более 10 кг мефедрона, оборудование для производства наркотиков и около 1 000 литров различных реагентов и смесей, необходимых для производства более 100 кг наркотических средств», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере) и части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление).

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по закреплению доказательств, выявления иных эпизодов преступлений, установления соучастников противоправной деятельности. Молодым людям грозит срок до 20 лет лишения свободы», - добавили в пресс-службе.

На днях сообщалось о том, что правоохранители накрыли подпольную нарколабораторию в Пачелмском районе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото и видео УФСБ России по Пензенской области
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Гость||

Такие знания по химии,да в нужное русло,на заводы и фабрики!

Имя: Гость
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