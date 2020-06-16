Сетевое издание|18+|Вторник|16 июн 2020|18:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Пензенской области обнаружили подпольную нарколабораторию

Печать

Сотрудники пензенской полиции пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, располагавшейся в одном из районов области. Организаторы преступного бизнеса, трое молодых людей, сняли заброшенный неотапливаемый дом и приступили к производству мефедрона.

«В ходе проведения санкционированного обыска по месту их расположения были изъяты около трех с половиной килограммов уже готового наркотика, прекурсоры и лабораторное оборудование для производства наркотика», - пояснил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

Молодые люди успели проработать на территории области около месяца. Ингредиенты привозили из Москвы, готовили запрещенный препарат и передавали курьерам, в том числе межрегиональным. Один из них при проведении оперативно-разыскных мероприятий был задержан. В его телефоне полицейские обнаружили координаты оптовой закладки.

«Один килограмм наркотического средства мефедрон. В настоящее время все фигуранты по этому делу задержаны. В отношении их избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавил Алексей Стяжков.

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

ну вот оно развитее промышленности малые предприятия дополнительные рабочие места.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

грозит до 20 лет лишения свободы.
вот этого только не надо если бы по 20 давали то этих промышленников меньше было.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте