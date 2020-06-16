В Пензенской области обнаружили подпольную нарколабораторию

16.06.2020 | 18:24

Сотрудники пензенской полиции пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, располагавшейся в одном из районов области. Организаторы преступного бизнеса, трое молодых людей, сняли заброшенный неотапливаемый дом и приступили к производству мефедрона.

«В ходе проведения санкционированного обыска по месту их расположения были изъяты около трех с половиной килограммов уже готового наркотика, прекурсоры и лабораторное оборудование для производства наркотика», - пояснил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

Молодые люди успели проработать на территории области около месяца. Ингредиенты привозили из Москвы, готовили запрещенный препарат и передавали курьерам, в том числе межрегиональным. Один из них при проведении оперативно-разыскных мероприятий был задержан. В его телефоне полицейские обнаружили координаты оптовой закладки.

«Один килограмм наркотического средства мефедрон. В настоящее время все фигуранты по этому делу задержаны. В отношении их избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавил Алексей Стяжков.

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.