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Криминал

Убийца беременной лосихи хранил незарегистрированные ружья

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Городищенский районный суд вынес приговор браконьеру, весной этого года убившему дикое парнокопытное.

15 марта неподалеку от села Забалки сотрудники регионального минлесхоза обнаружили мертвую лосиху с перерезанным горлом. Правоохранители установили, что лесную великаншу застрелили из ружья.

По словам местных жителей, животное было почти ручным - его часто видели рядом с деревней. У варварски убитой лосихи скоро должен был появиться малыш.

Сотрудникам надзорных и правоохранительных органов быстро удалось установить круг подозреваемых. Браконьера задержали по горячим следам.

«Он дал признательные показания, также у него изъяли несколько единиц незарегистрированного охотничьего оружия и боеприпасы к ним», - рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Суд приговорил браконьера к лишению свободы на срок один год и шесть месяцев условно. Кроме того, ему необходимо будет возместить ущерб в размере 400 тысяч рублей.

Это не первый случай убийства лосей в Пензенской области. 20 января в Лунинском районе охотоведы наткнулись на расчлененные туши животных. Жертвами браконьеров оказались лосиха и годовалый теленок. От них остались лишь фрагменты туш.

21 января в Сердобском районе сотрудники охотуправления нашли еще одного застреленного сохатого. Его убийца оштрафован на 40 000 рублей, у него конфисковано ружье. Вред в размере 240 000 рублей он возместил добровольно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

И как не жалко убивать лосих?Тем более так жестоко?Нелюди!

Имя: Гость
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