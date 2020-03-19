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Криминал | В Городищенском районе варварски убили беременную лосиху

19.03.2020|16:26
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Варварское убийство дикого парнокопытного выявили сотрудники регионального минлесхоза в Городищенском районе. Неподалеку от села Забалки застрелили лосиху, которая должна была совсем скоро дать приплод. Злоумышленников не остановило даже то, что в эти дни любая охота на территории Пензенской области запрещена.

«Производственный инспектор, объезжая охотничьи угодья, увидел лосиху, лежащую с перерезанным горлом. При выезде правоохранительных органов было установлено, что лосиха была добыта из огнестрельного оружия. Браконьеры скрылись с места происшествия», - сообщил заместитель начальника охотуправления Минлесхоза Пензенской области Сергей Климов.

Сотрудникам надзорных и правоохранительных органов быстро удалось установить круг подозреваемых лиц.

По словам местных жителей, лосиха была почти домашней. Лесную великаншу часто видели рядом с деревней, и никто ее не трогал. Но случилась беда.

Теперь полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновных ждет строгое наказание.

«Штраф от 500 000 до 1 000 000 с конфискацией орудий охоты, в том числе огнестрельного оружия», - пояснил Сергей Климов.

Кроме того, браконьерам придется возместить ущерб, который оценивается в 400 тысяч рублей. К тому же злоумышленникам может грозить реальное лишение свободы. По предварительной информации, у подозреваемых обнаружено незарегистрированное оружие.

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