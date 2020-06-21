Пензенские полицейские установили личность угонщика сгоревшего авто

21.06.2020 | 15:22

Средь бела дня угнали у жителя Первомайского района Пензы зеленую семерку. Она стояла у его дома. Злоумышленники воспользовались забытыми в замке зажигания ключами.

«Впоследствии данная автомашина была обнаружена сгоревшей в 500 м от автодороги Пенза - Сердобск, около села Надеждино Пензенского района. Имеется информация, что в момент возгорания автомашины подозреваемый находился возле транспортного средства. Кроме него, около автомашины находился мужчина плотного телосложения. Впоследствии они уехали на попутном транспорте в неизвестном направлении», - сообщил начальник отдела ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Андрей Миронов.

Личность угонщика полицейские установили. Им оказался 25-летний уроженец Колышлейского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.