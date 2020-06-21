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Криминал

Пензенские полицейские установили личность угонщика сгоревшего авто

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Средь бела дня угнали у жителя Первомайского района Пензы зеленую семерку. Она стояла у его дома. Злоумышленники воспользовались забытыми в замке зажигания ключами.

«Впоследствии данная автомашина была обнаружена сгоревшей в 500 м от автодороги Пенза - Сердобск, около села Надеждино Пензенского района. Имеется информация, что в момент возгорания автомашины подозреваемый находился возле транспортного средства. Кроме него, около автомашины находился мужчина плотного телосложения. Впоследствии они уехали на попутном транспорте в неизвестном направлении», - сообщил начальник отдела ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Андрей Миронов.

Личность угонщика полицейские установили. Им оказался 25-летний уроженец Колышлейского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

уроженец Колышлейского района.
Маньяк убийца тоже оттудова?

Гость||

Украл, выпил, в тюрьму! Романтика)))

Имя: Гость
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