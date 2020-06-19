В Пензе задушившего сына пенсионера не лишили свободы

19.06.2020 | 14:35

В Пензе суд вынес приговор 69-летнему жителю Пензы, убившему сына.

Родственники жили вместе в квартире на улице Фурманова. Сын имел судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сбыт наркотиков, угрозу убийством.

Он вышел из колонии в августе 2019 года, нигде не работал, пьянствовал и постоянно требовал у родителей деньги на алкоголь.

17 января 43-летний мужчина получил отказ на очередной финансовый запрос. В ярости он попытался поджечь матрас в своей комнате, начал ломать мебель и размахивать канцелярским ножом, сыпля угрозами в адрес родителей.

Глава семьи, обороняясь и спасая супругу, повалил сына на пол, схватил за шею и сдавливал ее до тех пор, пока мужчина не перестал подавать признаки жизни. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи констатировала его смерть. Когда же появились сотрудники полиции, пенсионер дал признательные показания.

В суде пензенец рассказал, что у него не было цели убить сына - он лишь защищал себя и жену, и что отпрыск не раз угрожал их убить, демонстрируя нож и топор.

Суд учел частичное признание вины, раскаяние, возраст и состояние здоровья подсудимого и его супруги.

«Осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.