Настроенный на секс грабитель, нападавший на пензячек, получил срок

05.06.2020 | 17:00

Суд вынес приговор жителю Пензы, нападавшему на женщин. Он виновен в грабеже и преступлениях сексуального характера.

Ночью 23 ноября 2019 года 56-летний мужчина около одного из домов на проспекте Победы в городе Пензе напал на женщину, снял с нее золотые украшения на сумму более 53 тысяч рублей и попытался изнасиловать. Однако жертва преступника активно сопротивлялась. Ей удалось вырваться и забежать в подъезд.

Ночью 14 декабря на улице Ульяновской мужчина стал приставать к незнакомой девушке и против ее воли «совершил в отношении нее действия сексуального характера».

В тот же день следователи и полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчину поместили под стражу. Как выяснилось, он имел несколько судимостей за грабежи и уклонение от административного надзора.

«Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.