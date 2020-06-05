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Криминал

Настроенный на секс грабитель, нападавший на пензячек, получил срок

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Суд вынес приговор жителю Пензы, нападавшему на женщин. Он виновен в грабеже и преступлениях сексуального характера.

Ночью 23 ноября 2019 года 56-летний мужчина около одного из домов на проспекте Победы в городе Пензе напал на женщину, снял с нее золотые украшения на сумму более 53 тысяч рублей и попытался изнасиловать. Однако жертва преступника активно сопротивлялась. Ей удалось вырваться и забежать в подъезд.

Ночью 14 декабря на улице Ульяновской мужчина стал приставать к незнакомой девушке и против ее воли «совершил в отношении нее действия сексуального характера».

В тот же день следователи и полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчину поместили под стражу. Как выяснилось, он имел несколько судимостей за грабежи и уклонение от административного надзора.

«Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Почему так мало?

Гость||

Ебырь-домушник.

Гость||

Рука в помощь, не??

Гость||

penzainform.ru писал(a):

золотые украшения на сумму более 53 тысяч рублей
Привидение из 30-х что ли... Сейчас уже не модно все ето на себе носить.

Имя: Гость
Комментарий:

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