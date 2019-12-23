56-летнего пензенца обвиняют в совершении преступлений сексуального характера и грабежа.
По данным следствия, ночью 23 ноября около одного из домов на проспекте Победы он напал на женщину, снял с нее золотые украшения и попытался изнасиловать. Однако сделать это злоумышленнику не удалось, потому что потерпевшая активно сопротивлялась и смогла убежать.
Ночью 14 декабря на улице Ульяновской мужчина стал приставать к незнакомой девушке и против ее воли «совершил в отношении нее иные действия сексуального характера».
В тот же день следователи и полицейские установили личность злоумышленника и задержали его.
«Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.
А домашний арест?