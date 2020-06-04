Предполагаемый поджигатель в Арбекове хотел угнать машины

04.06.2020 | 18:00

Темную ночь в Арбекове озарили три огромных факела. В густонаселенном микрорайоне, в соседних дворах на проспекте Строителей и улице Онежской, почти одновременно вспыхнули несколько автомобилей.

Все уничтоженные легковушки отечественного производства - «Лады».

«Также незначительно пострадали соседние автомобили в одном из случаев.

Первое сообщение поступило в 22:10, затем - в 23:54, и третье сообщение поступило в 1:04. Все пожары были в кратчайшие сроки ликвидированы силами специализированной пожарной спасательной части (2 единицы техники и 12 человек личного состава)», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

На место происшествия тут же прибыли и сотрудники полиции. Практически сразу стало ясно, что они имеют дело с автомобильным вором и поджигателем. Злоумышленника задержали по горячим следам, когда тот грузил в такси украденное из одной машины.

«Им оказался житель Москвы 1985 года рождения. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции», - пояснил начальник отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе Алексей Рудаков.

Задержанный признался, что хотел угнать машину - не получилось. Потом вторую, третью - опять не вышло. Неудачник расстроился и разгневался.

«Я сжег автомобиль ВАЗ-2110 зеленого цвета полностью, частично сжег автомобиль ВАЗ-2114 серого цвета и полностью сжег ВАЗ-2115 цвета «мокрый асфальт», - дал показания подозреваемый.

Мужчина заключен под стражу. Он признал вину, раскаялся и пообещал возместить ущерб пострадавшим автовладельцам.