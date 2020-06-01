В Пензе полиция нашла подростков, устроивших и снявших драку

В пресс-службе регионального УМВД России рассказали подробности инцидента, случившегося между подростками в Пензе.
Драка между ними попала в объектив видеокамеры. Кадры затем появились в паблике социальной сети «ВКонтакте».
На них запечатлена группа подростков, состоящая из мальчиков и девочек. Ребята находятся в лесополосе в Железнодорожном районе города. Они одеты в куртки, листвы на деревьях не видно.
В драке участвуют несколько девочек. Они таскают друг друга за волосы, бьют руками и ногами. Все происходит на глазах свидетелей, дающих противоборствующим сторонам советы с применением нецензурных слов.
В настоящее время ролик из паблика удален.
Полиция выяснила, что кадры были сделаны в апреле. В интернете запись разместили в воскресенье, 31 мая.
«Инспекторы ПДН установили личности всех участников инцидента. В настоящее время подростки, их законные представители и педагоги школы находятся в Управлении МВД России по городу Пензе. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося», - добавили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе.
Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Она установила, что участники конфликта – подростки 2005 года рождения.
После проверки регионального УМВД России и прокуратуры Железнодорожного района будет принято процессуальное решение.
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А в школе юнармейцы, наверное.