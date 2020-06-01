Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июн 2020|17:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Пензе полиция нашла подростков, устроивших и снявших драку

Печать

В пресс-службе регионального УМВД России рассказали подробности инцидента, случившегося между подростками в Пензе.

Драка между ними попала в объектив видеокамеры. Кадры затем появились в паблике социальной сети «ВКонтакте».

На них запечатлена группа подростков, состоящая из мальчиков и девочек. Ребята находятся в лесополосе в Железнодорожном районе города. Они одеты в куртки, листвы на деревьях не видно.

В драке участвуют несколько девочек. Они таскают друг друга за волосы, бьют руками и ногами. Все происходит на глазах свидетелей, дающих противоборствующим сторонам советы с применением нецензурных слов.

В настоящее время ролик из паблика удален.

Полиция выяснила, что кадры были сделаны в апреле. В интернете запись разместили в воскресенье, 31 мая.

«Инспекторы ПДН установили личности всех участников инцидента. В настоящее время подростки, их законные представители и педагоги школы находятся в Управлении МВД России по городу Пензе. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося», - добавили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Она установила, что участники конфликта – подростки 2005 года рождения.

После проверки регионального УМВД России и прокуратуры Железнодорожного района будет принято процессуальное решение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

А в школе юнармейцы, наверное.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что участники конфликта – подростки 2005 года рождения.
15 лет, ума нет - и не будет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте