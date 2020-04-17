Криминал

В Вадинске отец и сын создали семейный подпольный алкобизнес

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Суд вынес приговор двум жителям Вадинска - 60-летнему отцу и 30-летнему сыну, организовавшим нелегальный алкогольный бизнес.

В 2018 году отец и сын незаконно приобрели более 2 500 полулитровых бутылок водки без федеральных специальных марок на сумму не менее 438 700 рублей. Они перевезли спиртное на склад, где хранили и продавали его.

Однако нелегальная торговля закончилась для родственников скамьей подсудимых. За приобретение, хранение, перевозку и продажу немаркированного алкоголя оба получили условные сроки и штрафы.

«Отец приговорен к условному лишению свободы на два с половиной года и штрафу в размере 300 000 рублей. Условный срок сына - 2 года и 3 месяца, штраф - 250 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее за аналогичное преступление были осуждены трое зареченцев. Они арендовали дом в Городищенском районе и разлили спиртосодержащую жидкость из 200-литровой емкости по бутылкам с этикетками «Русский Север Традиционная водка». Однако заказчик, которому доставили товар, действовал в рамках контрольной закупки, и незадачливых бутлегеров задержали правоохранители.

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